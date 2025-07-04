В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе также объявлена угроза атаки беспилотников.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами РФ. С 16:00 до 18:00 по московскому времени 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской и по 1 беспилотнику — над Смоленской и Орловской областями.

Днем 4 июля российские средства ПВО за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ. В период с 13:00 до 16:00 по московскому времени семь БПЛА были уничтожены над Брянской областью и пять — над Орловской.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Белгородской области.