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Командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней»

Командующий СБС ВСУ Бровди: число атакующих Украину БПЛА возрастет до тысячи
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Количество российских дронов-камикадзе «Герань», атакующих Украину, в скором времени увеличится до тысячи единиц ежедневно. Об этом в своем Telegram-канале написал командующий силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди.

«Будет и тысяча единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных холодной головой», — заявил он.

Военнослужащий призвал всех «включить мозги». Бровди подчеркнул, что во время противодействия дронам ВС РФ украинские бойцы вели онлайн-систему учета и верификации беспилотных миссий, к которой уже подключены все подразделения ВСУ.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что удар российской армии по военным объектам в Киеве с помощью ракетного комплекса «Кинжал» является предупреждением для президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что действия ВС РФ приближают наступление мира на южнорусских землях.

4 июля украинское издание «Страна.ua» писало, что небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

Ранее в Одессе заявили о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки ВС РФ.

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