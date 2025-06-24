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В Британии предупредили о создании «нового железного занавеса» на границе с Россией

Telegraph: страны Прибалтики готовят «железный занавес» из мин на границе с РФ
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commons.wikimedia.org

Выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией. Об этом написала британская газета Telegraph.

Отмечается, что при необходимости граничащие с РФ страны НАТО «засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин».

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес», — пишет автор.

По его словам, военные уже решают, где будут размещены мины.

13 июня президент Эстонии Алар Карис утвердил выход республики из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

В мае сейм (парламент) Литвы принял аналогичное решение.

В апреле президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из данной конвенции.

До этого заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей заявил, что власти Финляндии решили выйти из конвенции из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

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