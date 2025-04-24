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Латвия вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Президент Ринкевич подписал закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Документ был опубликован в четверг в официальном вестнике государственной информации Латвии.

В приложении к документу говорится, что ситуация в сфере мировой региональной безопасности за последние 20 лет существенно изменилась. Латвийские власти сегодня полагают, что противопехотные мины в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны.

«Учитывая динамику ситуации в сфере региональной безопасности, Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения», — говорится в документе.

До этого заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей заявил, что власти Финляндии могли выйти из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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