Литва вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм (парламент) Литвы принял решение о денонсации Конвенции о противопехотных минах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

По информации источника, за выход из Оттавской Конвенции проголосовали 107 членов Сейма, трое воздержались.

«Как отмечают инициаторы инициативы, денонсация конвенции является целесообразной, поскольку ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась», — передает агентство.

Председатель Комитета по иностранным делам Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что все государства, граничащие с территорией РФ, уже ратифицировали эту конвенцию или готовятся это сделать.

Оттавская конвенция была принята 18 сентября 1997 года. Этот договор предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. Литва была участницей Оттавской конвенции с 2003 года. Выход республики из нее вступит в силу через шесть месяцев со дня подачи соответствующего уведомления Генеральному секретарю ООН.

В конце апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Ранее минобороны ФРГ Писториус исключил выход Германии из конвенций по минам и осколочным боеприпасам.