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Президент Эстонии принял решение насчет ее выхода из конвенции по минам

Президент Эстонии утвердил ее выход из конвенции о запрете противопехотных мин
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Depositphotos

Президент Эстонии Алар Карис утвердил выход республики из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

По его информации, согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, страна выходит из соглашения из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

В начале июня за инициативу о денонсации этой международной договоренности проголосовал 81 из 101 депутата рийгикогу (эстонский парламент).

Как заявлял министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, если страна в одностороннем порядке накладывает на себя ограничения в сфере вооружения, это ставит ее в невыгодное положение.

В мае сейм (парламент) Литвы принял решение о денонсации Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин.

В апреле президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из данной конвенции.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

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