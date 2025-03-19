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Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией

МО: Польша хочет установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ
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Kuba Stezycki/Reuters

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда подтвердил намерение польских властей использовать противопехотные мины в рамках строительства оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Белоруссией и Россией. Об этом он заявил в интервью радиостанции RMF FM.

Он заявил, что мины станут одним из ключевых элементов системы укреплений. Бейда также сообщил о потребности Польши вплоть до миллиона противопехотных мин и о планах по их производству внутри страны силами Польской оружейной группы.

Это заявление следует за совместной декларацией министров обороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии от 18 марта, в которой из-за ухудшения ситуации в регионе была высказана рекомендация правительствам этих стран выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

В начале марта идею выхода из конвенции поддержал глава польского правительства Дональд Туск.

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению.

Ранее ICBL осудила выход Польши и Прибалтики из конвенции о запрете противопехотных мин.

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