В США усомнились, что запущенные Ираном ракеты достигли своих целей

CNN: американский чиновник заявил, что иранские ракеты не попали по целям

Запущенные Ираном ракеты не попали по целям. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Первоначальная оценка показывает, что ракеты, которые пустили иранцы... не ударили по намеченным целям», — цитирует телеканал госслужащего США.

По данным Al Jazeera, в Минобороны Катара заявили, что среди американских военных нет потерь в результате иранской ракетной атаки по базе США.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на катарские власти, что выпущенные в направлении Катара иранские ракеты удалось перехватить.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявили, что иранская армия запустила по базе Соединенных Штатов в Катаре столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории исламской республики. В совбезе отметили, что удары по базе США в Катаре не представляют угрозы для эмирата, и Тегеран «по-прежнему привержен сохранению и продолжению теплых и исторических связей с Дохой».

Ранее министр обороны Ирана созвонился с Белоусовым после удара по базам США.