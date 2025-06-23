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В Катаре заявили об успешном отражении ракетной атаки Ирана

Bloomberg: Катар успешно отразил иранскую атаку, перехватив ракеты
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Vahid Salemi/AP

Выпущенные в направлении Катара иранские ракеты удалось перехватить. Об этом сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на катарские власти.

»Катар заявляет об успешном перехвате иранских ракет», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. В связи с ударами власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство страны в целях безопасности.

Новая операция Ирана носит название «Хорошая весть о победе», Тегеран проводит ее в отношении американских объектов в Катаре и Ираке. В частности, в Тегеране сообщили об ударе при помощи ракет по военной базе Аль-Удейд в Катаре.

В КСИР подчеркнули, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее в Иране оценили продолжительность конфликта с Израилем.

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