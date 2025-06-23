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В Иране заявили о поражении американской авиабазы в Катаре

Press TV: три иранские ракеты поразили авиабазу США «Аль-Удейд» в Катаре
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David Goldman/AP

Три иранские ракеты попали по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«Пока три ракеты ударили базу «Аль-Удейд», — отмечается в сообщении.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на катарские власти, выпущенные в направлении Катара иранские ракеты удалось перехватить.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки.

Новая операция Ирана носит название «Хорошая весть о победе».

Корпус стражей исламской революции подчеркнул, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах.

Накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США уничтожит его экономику. На фоне голосования в иранском парламенте Вашингтон предупредил о возможном военном ответе, а глава Госдепа Марко Рубио призвал Китай повлиять на Тегеран. Через Ормуз проходит до 20% мировой нефти, и его блокада может поднять цены выше $130 за баррель. Глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Иран от ответных ударов по силам США на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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