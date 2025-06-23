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Министр обороны Ирана поговорил с Белоусовым

Глава МО Ирана Насирзаде провел телефонный разговор с Белоусовым
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Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде провел телефонный разговор с российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом сообщает агентство Mehr.

Глава иранского оборонного ведомства поблагодарил Россию за поддержку и уточнил, что Тегеран борется не только с Израилем, но также с США и рядом других стран, выступающих на стороне еврейского государства.

«Мы приняли решение наказать агрессора всеми силами и отвергнуть навязанный мир», — заявил Насирзаде.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся американские военные базы.

Новая операция исламской республики носит название «Хорошая весть о победе».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

Ранее политолог назвал три варианта ответа Ирана на удары США.

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