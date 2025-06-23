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Стало известно, как Иран выбирал количество ракет для удара по базе США

Иран применил для удара по базе в Катаре то же число ракет, что и США накануне

Иранская армия применила для атаки на базу Соединенных Штатов в Катаре столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории исламской республики. Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

«Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как и количество бомб, использованных США при атаке на ядерные объекты Ирана», — говорится в заявлении.

Иранский совбез заявил, что удары по базе США в Катаре не представляют угрозы для эмирата, и Тегеран «по-прежнему привержен сохранению и продолжению теплых и исторических связей с Дохой».

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов.

Ранее Макрон признал удары США по Ирану незаконными.

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