Иран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке

Axios: Иран выпустил семь ракет по базам США на Ближнем Востоке

Иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Шесть ракет были запущены в сторону Катара, заявили два чиновника. Одна ракета была запущена в сторону Ирака, по словам израильского чиновника», — говорится в публикации.

Как рассказал журналистам источник в Белом доме, администрация США и Пентагон в курсе рисков для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и «внимательно наблюдают за ситуацией».

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов.

Ранее Путин заявил об «очень опасной черте», к которой подошел мир.