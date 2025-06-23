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Американские военные в Катаре не пострадали в результате ракетной атаки Ирана

Al Jazeera: среди военных США в Катаре не зафиксировали потерь после атаки Ирана
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Hussein Malla/AP

Среди американских военных в результате иранской ракетной атаки по базе США в Катаре не зафиксировали потерь. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минобороны Катара.

«В заявлении министерства говорится, что в результате инцидента никто не пострадал, что объясняется «бдительностью вооруженных сил и принятыми мерами предосторожности»», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. В связи с ударами власти Катара решили временно закрыть воздушное пространство страны в целях безопасности.

Новая операция Ирана носит название «Хорошая весть о победе», Тегеран проводит ее в отношении американских объектов в Катаре и Ираке. В частности, в Тегеране сообщили об ударе при помощи ракет по военной базе Аль-Удейд в Катаре.

В КСИР подчеркнули, что Иран не оставит без ответа ни одно нападение на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах.

Ранее стало известно, как Иран выбирал количество ракет для удара по базе США.

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