Путин рассказал о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения

Вооруженные силы России наступают по всем направлениям линии боевого соприкосновения каждый день. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также глава государства в ходе своего выступления прокомментировал глубину зоны безопасности, которую формируют российские войска в Сумской области Украины. По его словам, глубина данной зоны составляет от 8 до 12 километров.

Вместе с тем Путин сказал, что у армии РФ нет задачи взять город Сумы, но он этого не исключил.

17 июня первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что российские войска увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области. По его словам, таким образом ВС РФ смогут защитить россиян от ударов беспилотников и ракет со стороны ВСУ.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Верховной раде прокомментировали возможность поражения Украины в конфликте в 2025 году.