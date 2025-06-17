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В ГД рассказали о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области

Водолацкий: ВС РФ увеличивают буферную зону в Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал ТАСС, что российские войска увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

По его словам, таким образом ВС РФ смогут защитить россиян от ударов беспилотников и ракет со стороны ВСУ.

«Там, откуда прилетают к нам дроны, мы эти населенные пункты ... забираем для того, чтобы обезопасить и отодвинуть линию боевого столкновения подальше от наших границ, чтобы меньше был нанесен ущерб и нашей экономике, и ... мирное население меньше страдало от варварских налетов террористов», — поделился Водолацкий.

Он добавил, что российские военные активно продвигаются в Сумской и Харьковской областях Украины, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что использование мотоциклов с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволило российским военным совершить отвлекающий маневр во время штурма села Петровское в Донецкой народной республике.

Ранее офицер сообщил, что ВС РФ зашли в Петровское при помощи обмана.

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