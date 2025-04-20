Дубинский: Украина может потерпеть поражение в конфликте осенью 2025 года

В случае выхода США из переговоров по урегулированию конфликта Украина может потерпеть поражение в военном плане осенью 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, на фронте произойдет резкое ухудшение положения из-за дефицита оружия, людей, дезертирства солдат и падения морального духа.

Дубинский считает, что в такой ситуации Киеву придется отменить бронь и сокращение мобилизационного возраста. В таком случае Украина сможет продолжать боевые действия еще около пяти месяцев, утверждает депутат.

До этого бывший командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил в эфире украинского ТВ, что взятие под контроль Одессы российскими войсками ознаменовало бы фактический конец конфликта и победу Москвы.

На днях бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение о том, что Вооруженные силы России установят контроль над Киевом, Сумами, Днепром и Одессой до окончания конфликта на Украине.

Ранее в России спрогнозировали сроки завершения СВО.