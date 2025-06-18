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Минобороны сообщило о продвижении в глубину обороны ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку Сумской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвинулись в глубину украинской обороны и заняли населенный пункт Новониколаевка в Сумской области Украины. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, они нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.

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