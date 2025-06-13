Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпели поражение в сражении в Сумской области. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

Она задалась вопросом, почему верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский и офицеры ВСУ не сообщают о планах, как действовать в ближайшей перспективе. Вместе с тем парламентарий отметила, что каждые сутки читает о занятии Вооруженными силами России очередного населенного пункта.

«Я уже не могу это читать, потому что я не понимаю, а где наши войска, где наши рубежи, которые мы готовили для того, чтобы русские не прошли. Выходит, что абсолютно очевидно, что сумское направление мы проиграли», — сказала она.

Как считает Южанина, проигрыш обусловлен тем, что в области нет надлежащих фортификационных сооружений и минных полей.

«Русским так легко идти по нашей земле, <...> это на самом деле страшно», — отметила она.

11 июня депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Вооруженные силы Украины сдают Сумскую область невероятными темпами.

Ранее в Раде назвали цель наступления ВС России в Сумской области.