Журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране

Херш: США могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо в выходные

США могут нанести удары по иранскому ядерному объекту в Фордо в эти выходные, поскольку американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы к понедельнику шок от бомбардировки был максимально смягчен к открытию торгов на Уолл-стрит. Об этом на платформе Substack заявил журналист Сеймур Херш, ссылаясь на источники.

По его словам, Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку, целью которой являются центрифуги, находящиеся на 80 метрах под землей в Фордо.

Херш добавил, что из-за глубокого залегания США будут использовать бомбардировщики с противобункерными зарядами.

Также издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.