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Западное издание назвало причину войны Израиля с Ираном

Economist: Израиль начал войну с Ираном из-за данных о сопряжении ЯО с ракетой
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Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA via Reuters

Израиль начал войну с Ираном из-за получения разведывательных данных о встрече иранских ученых-ядерщиков с командованием ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которой обсуждалось создание ракеты с ядерной боеголовкой. Об этом пишет The Economist.

Также в Израиле якобы получили данные о том, что Израиль скрыл некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что достоверность этих сведений является спорной.

По данным источников издания, в Западном Иерусалиме полученные данные посчитали признаком того, что Иран достиг «точки невозврата» в подготовке создания ядерного оружия. При этом, как сообщает The Economist, в Иране еще шесть лет назад могли создать секретную группу по обеспечению ускоренного создания ядерного оружия в случае необходимости. Сообщается, что этим досье Израиль поделился с западными странами после начала атаки на Иран.

До этого в США предположили, что Иран начнет создавать ядерное оружие в случае атаки на подземный завод по обогащению урана в Фордо.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

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