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США считают, что у Ирана есть все для создания ядерного оружия

Белый дом: Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран может создать ядерное оружие за пару недель, если такой приказ отдаст его руководство. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Иран располагает всем необходимым для получения ядерного оружия. Для этого нужно лишь решение верховного лидера. Потребовалась бы пара недель на то, чтобы произвести это оружие», — цитирует ее агентство.

Она подчеркнула, что такой сценарий стал бы экзистенциальной угрозой не только для Израиля и США, но и для всего мира.

По ее словам, весь мир, включая Россию, согласен с тем, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Эскалация между Израилем и Ираном началась в ночь на 13 июня, когда израильское государство атаковало ядерные и военные объекты на иранской территории.

14 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран не только планирует разработку ядерного оружия, но и передачу его своим союзникам на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле назвали неприемлемыми рассуждения о свержении власти в Иране.

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