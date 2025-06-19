Стало известно о планах США ударить самой мощной неядерной бомбой в мире

Axios: США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по объекту в Иране

США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо. Об этом пишет Axios.

Речь идет о 30-тонной GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) — «бункер-бастер». Это сверхтяжелая и высокоточная бомба, с ее помощью можно разрушать сотни метров укрепленных подземных объектов. Для доставки такой бомбы может использоваться стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

«Чтобы уничтожить Фордо, потребуется как минимум две бомбы, попавшие точно в одну и ту же точку», — считает военный аналитик Роберт Пейп.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.