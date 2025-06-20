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В МАГАТЭ призвали США не бить по заводу по обогащению урана в Фордо

МАГАТЭ призвало США не бить по заводу по обогащению урана в Фордо
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Anna Voitenko/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало США не бить по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо противобункерными ракетами. С таким заявлением выступил глава агентства Рафаэль Гросси в эфире телеканала CNN.

«Я надеюсь, что мы сможем вернуться к дипломатическому решению. <...> Мы считаем, что у нас есть хорошее соглашение и надежная проверка. Нет необходимости, знаете ли, уничтожать бункеры», — заявил он.

По его словам, конфликт вокруг ядерной программы Ирана может быть решен дипломатическим путем, и наличие атомного топлива у страны еще не говорит о том, что она планирует ядерное вооружение. При этом Гросси заявил, что недавний отчет МАГАТЭ о секретной ядерной деятельности Ирана не содержал принципиально новой информации и не мог стать причиной для атаки Израиля.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.

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