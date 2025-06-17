Генштаб ВС Ирана пригрозил «карательными операциями» против Израиля

Генштаб ВС Ирана: Тегеран еще не проводил серьезных операций против Израиля

Иран еще не проводил серьезных операций против Израиля. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, пишет IRIB.

«Проведенные операции являются предупреждением для сдерживания, и вскоре последуют карательные операции», — сказал он.

Кроме того, Мусави рекомендовал жителям Хайфы и Тель-Авива покинуть эти города «ради спасения своих жизней».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем.