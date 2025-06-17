Жириновский предсказал страшную развязку конфликта между Ираном и Израилем

Экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал страшную развязку конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет kp.ru.

«США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран. В том числе применяя очень страшное оружие локального действия. Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести, применением одного локального ядерного удара», — заявлял политик.

Саму эскалацию Жириновский также предрекал. Он утверждал, что развитие событий на Ближнем Востоке может привести к глобальному противостоянию и даже стать началом мировой войны. В эфире он подчеркивал, что конфликт с участием Ирана будет гораздо масштабнее, чем прежние локальные войны, и повлияет на весь мир.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

В настоящее время Иран и Израиль продолжают взаимные обстрелы.

Ранее появились кадры из Тель-Авива после обстрела иранских ракет.