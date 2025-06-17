Глава генштаба Ирана призвал людей покинуть Хайфу и Тель-Авив

Начальник генерального штаба Ирана Абдулрахим Мусави рекомендовал жителям Хайфы и Тель-Авива покинуть эти города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское телевидение.

«Жителям оккупированных земель, в особенности Тель-Авива и Хайфы, делается предупреждение, чтобы они покинули этот регион ради спасения своих жизней», — заявил Мусави.

Хайфа и Тель-Авив подвергаются обстрелам иранскими ракетами и становятся целями для налетов беспилотников чаще всего.

До этого Telegram-канал Mash опубликовало видео того, как на фоне израильских ударов по жилым районам в Тегеране наблюдаются многокилометровые пробки, а также паника среди жителей, люди пытаются покинуть город.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social написал, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Американский лидер подчеркнул, что Иран должен был подписать «сделку».

Ранее Белый дом повторил призыв Трампа к жителям Тегерана.