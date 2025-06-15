В Совфеде назвали атаки БПЛА на Татарстан «дорогой в никуда»

Попытка ВСУ атаковать при помощи беспилотников Татарстан — это «дорога в никуда», заявил «Ленте.ру» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его мнению, попытки ударить по срединной части РФ говорят о том, что противники «не унимаются». Сенатор считает, что ВСУ пытаются доказать себе, что многое могут, но это ни к чему не ведет.

«Кто принимает решение по поводу ударов по Татарстану, по глубинным районам Российской Федерации — понятно. Как это реализует — не совсем понятно. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо», — сказал Карасин.

Он добавил, что РФ не будет мириться с этими атаками, несмотря на начавшиеся в Стамбуле переговоры.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП (контрольно-пропускного пункта) автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.