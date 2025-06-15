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Украинские беспилотники попытались атаковать Татарстан

Минниханов: 13 человек пострадали при атаке беспилотников на Татарстан
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские войска совершили попытку атаки на Татарстан с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

По его словам, при ликвидации дронов осколки одного из беспилотников упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое, отметил глава Татарстана.

Помимо этого, в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Огонь был оперативно ликвидирован, подчеркнул Минниханов.

«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна», — написал глава Татарстана.

Утром 15 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. О разрушениях на земле или пострадавших информации не поступало.

Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.

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