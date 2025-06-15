Украинские беспилотники попытались атаковать Татарстан

Украинские войска совершили попытку атаки на Татарстан с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
По его словам, при ликвидации дронов осколки одного из беспилотников упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое, отметил глава Татарстана.
Помимо этого, в результате падения обломков беспилотника возник пожар. Огонь был оперативно ликвидирован, подчеркнул Минниханов.
«Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий Киевский режим, с которым борется наша страна», — написал глава Татарстана.
Утром 15 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. О разрушениях на земле или пострадавших информации не поступало.
Ранее ВСУ начали установку дронов-светофоров.