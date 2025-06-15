В Ивановской области объявлен режим опасности атаки дронов

В Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:37 мск.

Незадолго до этого угроза атаки БПЛА была объявлена в Мордовии. Сообщалось также об опасности атаки беспилотников на всей территории Самарской области.

14 июня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие.

Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины за сутки 14 июня выпустили 58 снарядов и 65 БПЛА по региону. По его словам, всего атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми районах.

Ранее армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА.