Глава Белгородской области рассказал об атаках со стороны ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ применили 58 снарядов и 65 БПЛА для атак на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили 58 снарядов и 65 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, всего атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми районах. Здесь были повреждены один многоквартирный дом, пять частных домовладений, 10 транспортных средств, два предприятия и один социальный объект.

«Белгород атакован беспилотником <...>. В Белгородском районе по поселкам Политотдельский, Разумное, селам Журавлевка, Новая Нелидовка, Отрадное и Таврово выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки восьми беспилотников», — говорится в заявлении.

Еще 11 украинских дронов атаковали пять населенных пунктов в Валуйском округе. В небе над Вейделевским районом, в свою очередь, были перехвачены пять БПЛА.

Гладков рассказал, что ВСУ нанесли удары и по пяти населенным пунктам в Волоконовском районе. Украинские военнослужащие выпустили по ним восемь беспилотников и пять снарядов.

В Грайворонском округе были атакованы села Почаево и Дроновка. По первому был выпущен один FPV-дрон, а по второму — три снаряда.

Кроме того, целями стали восемь населенных пунктов в Краснояружском районе и шесть населенных пунктов в Шебекинском округе.

«Утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что сейчас обесточенными остаются семь населенных пунктов. При этом сотрудники аварийных служб должны приступить к восстановительным работам после их согласования с министерством обороны РФ.

Ранее в Белгородской области подсчитали число атак ВСУ за 2024 год.