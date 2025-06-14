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ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области

Федорищев: в Новокуйбышевске дроны пытались атаковать промышленное предприятие
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Evgeniy Maloletka/AP

В Новокуйбышевске Самарской области беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет», — поделился Федорищев.

Он уточнил, что на месте работают специалисты оперативных служб.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о падении обломков БПЛА в Невинномысске после работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Владимиров отметил, что по украинским беспилотникам работали системы ПВО.

Незадолго до этого SHOT сообщал, что жители Бутурлиновки в Воронежской области слышали звуки взрывов. Также местные жители видели несколько пролетающих дронов типа «Лютый».

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.

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