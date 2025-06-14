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За ночь над Россией сбили более 60 беспилотников

Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 66 беспилотников ВСУ
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Летательные аппараты сбили в период с 20:00 13 июня до 7:00.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов — 30 — было сбито над Воронежской областью. Еще десять беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью, восемь — над Ставропольским краем, шесть — над Крымом, один — в Самарской области. Кроме того, 11 БПЛА были нейтрализованы над акваторией Азовского моря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие. Он уточнил, что на месте работают специалисты оперативных служб. До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о падении обломков БПЛА в Невинномысске после работы систем ПВО.

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.

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