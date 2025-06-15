В Мордовии объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Мордовии объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:10 мск.

В ночь на 15 июня угроза атаки беспилотников уже объявлялась в Мордовии.

Позднее сообщалось об опасности атаки беспилотников на всей территории Самарской области.

14 июня Минобороны РФ сообщало, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины за сутки 14 июня выпустили 58 снарядов и 65 БПЛА по региону. По его словам, всего атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми районах.

Ранее армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА.