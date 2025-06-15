В Самарской области объявлена опасность атаки дронов

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — сказано в сообщении ведомства.

14 июня Минобороны РФ сообщало, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что в Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие.

Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины за сутки 14 июня выпустили 58 снарядов и 65 БПЛА по региону. По его словам, всего атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми районах.

Ранее армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА.