Украина не передала России тела погибших военнослужащих

РИА Новости: Киев не передал Москве ни одного тела российских военных

Украинская сторона 14 июня не передала России ни одного тела российских военнослужащих в ответ на передачу Киеву еще 1,2 тысячи тел погибших украинских бойцов. Об этом сообщил РИА Новости источник в российской переговорной группе.

»Украина не передала ни одного», — сказал собеседник агентства.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

11 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же вернула РФ 27 погибших бойцов.

13 июня состоялся третий этап обмена тел погибших военных ВСУ, Россия передала Украине 1200 человек. Эту информацию подтвердил зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Ранее было опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных.