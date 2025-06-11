Опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных

Опубликовано видео процесса передачи тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинской стороне. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видна работа служб по передаче тел.

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил ранее о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По словам Мединского, украинской стороне РФ передает 1212 тел солдат ВСУ. Украина же передала РФ 27 погибших бойцов.

О передаче тел военнослужащих ВСУ также сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией.