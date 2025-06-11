Мединский сообщил о начале передачи тел погибших военных

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил в своем Telegram-канале о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями».

По словам Мединского, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же передала РФ 27 погибших бойцов.

«Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни. Завтра начнем также срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта», — написал помощник президента России.

Незадолго до этого о передаче тел военных ВСУ сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Позже Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией.