В Госдуме подтвердили третий этап передачи Украине погибших военных ВСУ

Состоялся третий этап обмена тел погибших военных ВСУ, Россия передала Украине 1200 человек, сообщил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Да, это в рамках Стамбульских переговоров. Сегодня был третий этап передачи тел», — сказал он.

Саралиев также сказал, что Украина не передала России тел погибших военных.

До этого 2 июня состоялся второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Стороны обменялись меморандумами, была достигнута договоренность обмена тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также делегации согласовали ряд обменов погибших военных. 13 июня были переданы тела 1200 погибших бойцов ВСУ.

Ранее пленный наемник «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) рассказал о поддельных документах для обмена.