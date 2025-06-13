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Стало известно о передаче Россией 1200 тел военных ВСУ Украине

РИА Новости: Россия 13 июня передала Украине 1,2 тысячи тел погибших военных ВСУ

Россия в пятницу, 13 июня, передала Украине 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, Украина же не передала российской стороне ни одного тела погибшего военного ВС РФ.

11 июня помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский сообщил о начале передачи тел погибших солдат в соответствии со «стамбульскими договоренностями». По его словам, украинской стороне Россия передала 1212 тел солдат ВСУ. Украина же передала РФ 27 погибших бойцов.

О передаче тел военных ВСУ также сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее было опубликовано видео передачи тел погибших украинских военных.

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