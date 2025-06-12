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Третья группа российских военных вернулась из украинского плена

РИА: в Подмосковье прибыла третья группа российских военных, переданных Украиной
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Третья группа российских военных, вернувшихся из украинского плена в рамках стамбульских договоренностей, прибыла в Московскую область. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

12 июня между РФ и Украиной прошел третий этап обмена военнопленными. С подконтрольных Киеву территорий вернулась группа российских бойцов. В свою очередь РФ вернула группу бойцов Вооруженных сил Украины, взятых в плен в ходе боевых действий. Численность солдат, возвращенных сторонами друг другу, не раскрывалась.

9 июня состоялся первый этап обмена российскими и украинскими военнопленными. В Минобороны рассказали, что РФ и Украина обменялись группой солдат в возрасте до 25 лет. После этого, 10 июня, Украина передала России вторую группу военнопленных.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

Ранее Минобороны РФ показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими.

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Обмены пленными с Украиной
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