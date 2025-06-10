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Украина передала России вторую группу военнопленных

МО: с украинской территории вернулась вторая группа российских военнослужащих
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

С украинской территории вернулась вторая группа российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, обмен был совершен 10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен РФ передала группу военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь. После завершения лечения и реабилитации всех военнослужащих вернут в Россию.

9 июня состоялся первый этап обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей.

По данным Минобороны России, Украина и РФ обменялись группой военнослужащих в возрасте до 25 лет. Вечером того же дня самолет с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее в МИД Украины раскрыли уровень подготовки к третьем раунду переговоров с РФ.

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