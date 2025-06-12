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Освобожденный из плена боец заявил, что РФ добьется победы любой ценой

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий выразил уверенность в победе РФ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

РФ добьется победы в конфликте на Украине любой ценой, заявил один из вернувшихся из плена российских военнослужащих. Видеоролик с ним обнародовал помощник президента страны Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Как бы оно ни было, мы заберем эту победу, какой бы она ни была ценой», — сказал мужчина.

Также он добавил, что «дома лучше».

В период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», выполнив достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности. Тогда из украинского плена в РФ вернулись 120 мирных граждан и 880 военнослужащих. Украина также получила 880 солдат и 120 гражданских лиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 июня РФ и Украина провели еще один обмен пленными. Киев в рамках договоренностей с Москвой вернул группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет. Москва поступила аналогичным образом. Впоследствии министерство обороны РФ опубликовало кадры с освобожденными бойцами, которые поблагодарили всех, кто способствовал их вызволению.

На следующий день состоялся новый обмен пленными солдатами. В том числе об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее пленный украинский боец не захотел участвовать в обмене.

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