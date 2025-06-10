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Пленный украинский солдат не захотел участвовать в обмене

Пленный боец ВСУ Бровко отказался от обмена из-за страха вернуться на фронт
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Павел Лисицын/РИА Новости

Сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Бровко отказался принять участие в обмене, так как боится снова оказаться на передовой. Об этом пишет ТАСС.

«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они (командование украинских войск — «Газета.Ru») меня снова отправят [на фронт]. Во второй раз мне уже так не повезет», — сказал мужчина.

Он выразил уверенность, что сможет вернуться на Украину только после смены власти. По мнению солдата, нынешнее руководство страны может и не отпустить домой вернувшихся из плена военнослужащих, если они не ранены.

«Неделю на полигоне, и отправят [на поле боя], я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул Бровко.

Как он отметил, офицеры ВСУ пугали подчиненных, что им отрежут пальцы рук и даже головы в случае попадания в плен к российским войскам. Но в результате оказалось, что в плену у Вооруженных сил РФ украинских бойцов и кормят, и лечат.

9 июня Москва и Киев в рамках выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, осуществили обмен первыми группами пленных военнослужащих в возрасте до 25 лет. Вернувшиеся из плена солдаты ВС РФ сначала находились на территории Белоруссии, затем их транспортировали в Московскую область.

Ранее пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и вместо этого попросил гражданство РФ.

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