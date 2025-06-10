Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией

Зеленский: Россия и Украина провели первый этап обмена тяжелораненых военных

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из русского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи», — написал он, назвав это важным гуманитарным актом.

Зеленский отметил, что пленные уже вернулись на Украину. Среди них — военнослужащие сил обороны и безопасности Украины, ВСУ, национальной гвардии, сотрудники пограничной службы и специальной службы транспорта.

Обмены должны продолжаться, подчеркнул украинский президент. По его словам, власти делают все, чтобы найти и вернуть каждого украинца из плена.

До этого российское министерство обороны России сообщило, что с украинской территории вернулась вторая группа российских военнослужащих.

Первая группа, в которую вошли военнослужащие моложе 25 лет, была обменена 9 июня.

Ранее в Кремле заявили, что контакты с Украиной по обмену телами военных продолжаются.