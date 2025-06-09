Минобороны показало трогательные кадры с бойцами ВС РФ, освобожденными из плена

Возвращенные из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках

Возвращенные из украинского плена военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ поблагодарили всех, кто поспособствовал их освобождению. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, бойцы кричат «Россия!», держа триколор в руках.

«Я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе — в обмене и возвращении нас домой», — отметил один из освобожденных бойцов.

Также оборонное ведомство опубликовало другие кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена. Бойцы поспешили связаться с близкими, чтобы обрадовать их хорошими новостями.

«Самый лучший день в моей жизни», — сказал один из бойцов ВС РФ.

«Мы попадем домой, к себе на Родину, к своим родным, все будет у нас хорошо», — отметил другой.

9 июня Минобороны РФ сообщило о возвращении с украинской территории первой группы российских военнослужащих возрастом до 25 лет. В свою очередь РФ передала Украине группу их бойцов. Обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее Зеленский заявил, что обмен пленными пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.