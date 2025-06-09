На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало трогательные кадры с бойцами ВС РФ, освобожденными из плена

Возвращенные из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
close
Telegram-канал «Минобороны России»

Возвращенные из украинского плена военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ поблагодарили всех, кто поспособствовал их освобождению. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, бойцы кричат «Россия!», держа триколор в руках.

«Я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе — в обмене и возвращении нас домой», — отметил один из освобожденных бойцов.

Также оборонное ведомство опубликовало другие кадры с российскими военными, освобожденными из украинского плена. Бойцы поспешили связаться с близкими, чтобы обрадовать их хорошими новостями.

«Самый лучший день в моей жизни», — сказал один из бойцов ВС РФ.

«Мы попадем домой, к себе на Родину, к своим родным, все будет у нас хорошо», — отметил другой.

9 июня Минобороны РФ сообщило о возвращении с украинской территории первой группы российских военнослужащих возрастом до 25 лет. В свою очередь РФ передала Украине группу их бойцов. Обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее Зеленский заявил, что обмен пленными пройдет в несколько этапов в ближайшие дни.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами