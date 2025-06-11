Путин призвал нарастить боевые возможности сухопутных войск

Россия должна в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск и создать прочный задел для их развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что сухопутные войска остаются доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности.

«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер рассказал, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%. По словам президента, этот показатель является самым высоким среди всех ядерных держав мира.

15 мая Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от занимаемой должности. Его назначили заместителем секретаря Совета безопасности России. Через неделю генерал-полковник Андрей Мордвичев официально вступил в должность нового главнокомандующего.

Ранее Путин заявил, что Россия должна отстаивать свою роль в победе над нацизмом.