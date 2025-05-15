Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ от занимаемой должности

Президент России Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе.

Салюков был главкомом Сухопутными войсками с 2014 года. Все эти годы он командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе тем, который состоялся 9 мая 2025 года.

В мае 2024 года Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ и назначил своим помощником. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

До этого сообщалось, что Россия и Белоруссия назначили нового госсекретаря Союзного государства — им станет экс-советник президента РФ Сергей Глазьев. О назначении его на пост объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, уточнив, что договорился об этом шаге с Путиным. В Кремле кадровые изменения назвали естественным ротационным процессом. Чем известен Сергей Глазьев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что семнадцатилетнего сына Кадырова объявили секретарем Совбеза Чечни.