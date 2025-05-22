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Новым главкомом Сухопутных войск стал генерал-полковник Андрей Мордвичев

Генерал-полковник Андрей Мордвичев получил штандарт главкома Сухопутных войск
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Кирилл Брага/РИА Новости

Генерал-полковник Андрей Мордвичев официально вступил в должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Министр обороны РФ Андрей Белоусов представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск. Он выразил уверенность, что обладающий значительным боевым опытом генерал достойно продолжит службу.

Белоусов вручил Мордвичеву штандарт главнокомандующего.

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, окончил Новосибирское военное училище. Герой России, награжден рядом орденов и медалей, среди которых ордена Александра Невского, Жукова, Мужества, «За военные заслуги». Также награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова.

15 мая президент РФ Владимир Путин освободил главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от занимаемой должности и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности России. Салюков был главнокомандующим Сухопутными войсками с 2014 года. Все эти годы он командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе тем, который состоялся 9 мая 2025 года.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что генерал Солодчук возглавил ЦВО.

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