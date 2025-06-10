Путин заявил, что Россия должна отстаивать свою роль в победе над нацизмом

Путин заявил о необходимости отстаивать роль России в победе над нацизмом

Российское государство должно твердо отстаивать правду о решающей роли своего народа в разгроме нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.

Путин заявил на заседании Совета безопасности о важности сохранения исторической памяти о подвигах бойцов советской армии. Он отметил необходимость борьбы с фальсификацией истории.

«Мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — сказал он.

До этого Путин заявил, что СССР выиграл Великую Отечественную войну во многом благодаря школе и воспитанию. Он отметил, что подобное воспитание важно не только для того, чтобы добиваться успехов в ходе на поле боя, но и в принципе «на любом направлении».

Недавно вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести модуль «Великая Отечественная война. Подвиг советского народа» в российских вузах.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как рассмешил Путина.